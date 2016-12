L'inglese Rose vince la prima medaglia d'oro nella storia del golf

Con un birdie alla buca 18, l'inglese Justin Rose con il punteggio di -14 (67 69 65 67) ha vinto la prima medaglia medaglia d'oro nella storia del golf alle Olimpiadi di Rio. Argento per lo svedese Henrik Stenson , bronzo per lo statunitense Matt Kuchar. 27° posto per Matteo Manassero, migliore degli italiani con 69 73 71 69) -1.

Decisivo il birdie di Rose sull'ultima buca dopo un avvincente testa a testa con lo svedese. Hanno recuperato posizioni Matteo Manassero, 27° con 282 (69 73 71 69, -2), e Nino Bertasio, 30° con 283 (72 72 71 68, -1). Rimarchevole la progressione di Kuchar, record del percorso di 63 (-8) eguagliato, e rimonta del belga Thomas Pieters, quarto con 275 (-9). Grossa delusione per Bubba Watson (277, -7), ottavo con lo spagnolo Sergio Garcia e con l'argentino Emiliano Grillo, mai in partita per il terzo posto, come anche l'australiano Marcus Fraser, quinto con 276 (-8) alla pari con l'iberico Rafael Cabrera Bello e con il thailandese Kiradech Aphibarnrat.