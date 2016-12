L'incredibile notte del nuoto: dall'eterno Phelps a Sjöström, Peaty e Ledecky. Riscritta la storia

L'incredibile notte del nuoto, una notte storica, si materializza nella piscina olimpica dell'Olympic Aquatics Stadium - Barra Olympic Park. Tre record del mondo, due dei quali semplicemente fantascientifici, corredati da ori sacrosanti, meritati, bellissimi e folgoranti. Poi, verso le 5 della notte italiana, la ciliegina: gli Usa che vincono la 4x100sl con Phelps a conquistare il suo 19esimo oro olimpico, per un totale di 23 medaglie ai Giochi. Gli altri protagonisti: Sarah Sjöstrom (100 farfalla), Adam Peaty (100 rana) e Katie Ledecky (400 stile libero). Fenomeni.

LEDECKY, UN RECORD DISUMANO Il primo oro olimpico per gli Usa lo porta Katie Ledecky . È nata nel 1997 e già a Londra 2012 aveva incantato il mondo vincendo l'oro negli 800 sl. A Rio ha fatto di più, e siamo solo alla seconda giornata. Dopo l'argento nella 4x100sl, la Ledecky ha riscritto la storia del nuoto, vincendo i 400 stile con il tempo di 3'56"46 , prima donna della storia a scendere sotto il muro dei 3'57". Il record del mondo, che deteneva, è stato letteralmente stracciato (3'58"37). La diciannovenne ha anticipato di 4"77 la britannica Jazz Carlin, argento, e di 5"46 l'altra statunitense Leah Smith.

PEATY RISCRIVE LA STORIAI 100 rana come nessuno li aveva mai nuotati. Adam Peaty consegna l'oro alla Gran Bretagna dimostrando di essere un autentico fenomeno. Il 22enne ha vinto, dominando, la gara in 57"13, abbassando di 42 centesimi il record stabilito in batteria sabato. Staccatissimi il sudafricano Cameron Van der Burgh e Cody Miller, americano.