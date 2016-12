18 luglio 2016 18:06 Il virus Zika infetta le Olimpiadi di Rio 2016: dopo il golf anche nel tennis molti stanno a casa Il timore di un contagio ha portato molti giocatori a rinunciare alla partecipazione di Rio 2016.

Aumenta giorno dopo giorno il numero dei giocatori che decidono di dare forfait alle Olimpiadi di Rio de Jainero. Dopo i comunicati di Simona Halep e Milos Raonic anche Tomas Berdych e Karolina Pliskova hanno deciso di non recarsi in Brasile per i Giochi Olimpici. Alla base di queste decisioni ci sarebbe il timore di contrarre il virus Zika. Sul web scoppia la polemica: i tennisti Mahut, Soares e Tecau attaccano i colleghi

Le dichiarazioni -"Sono molto triste nell'annunciare che non prenderò parte ai giochi olimpici. La scelta dipende da una mia volontà personale ma vorrei spiegare ai fans che alla base della mia rinuncia vi è il timore del virus Zika che è diffuso in Brasile. Siccome ho da poco formato una famiglia, la priorità è preservare la salute dei miei cari" - ha affermato il tennista ceco Tomas Berdych.



Ricollegandosi allo stesso motivo fornito dal suo connazionale, Karolina Pliskova ha dichiarato di "condividere le preoccupazioni sulle possibili conseguenze che accadrebbero se si prendesse il virus".



Questa però non è condivisa dalla maggior parte dei tennisti: le campionesse Serena e Venus Williams, ad esempio, hanno deciso di partecipare ugualmente alle Olimpiadi. " La cosa più importante è proteggersi ed essere informati,sapere a cosa si sta andando incontro. Io lo so e mi proteggerò molto e spero di farlo al meglio" ha affermato la minore delle sorelle Williams.

Le polemiche - Intanto monta la polemica sui social. Parlando in generale delle preoccupazioni dei giocatori senza riferirsi a uno in particolare,il nazionale rumeno Horia Tecau ha scritto: " È più facile che mi rapiscano o mi uccidano rispetto alla possibilità che ci sono di prendere il virus" .



Anche il tennista francese Nicolas Mahut si scaglia contro la decisione dei suoi colleghi sostenendo come sia " solo una scusa per non giocare le Olimpiadi'' .

Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika 1 di 6 LaPresse LaPresse Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika 2 di 6 LaPresse LaPresse Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika 3 di 6 Ansa Ansa Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika 4 di 6 SportMediaset SportMediaset Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika 5 di 6 LaPresse LaPresse Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika 6 di 6 LaPresse LaPresse Olimpiadi: molti tennisti danno forfait per Zika Dopo Milon Raonic, Simona Halep e Tomas Berdych, anche Karolina Pliskova abbandona le Olimpiadi di Rio 2016 a causa del virus Zika leggi dopo slideshow ingrandisci