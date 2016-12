24 luglio 2016 18:16 Il Cio "salva" la Russia: no al bando collettivo olimpico Sarà ogni singola Federazione a decidere. Lʼatletica ha già scelto: sarà no. Bach spiega i motivi della scelta

Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di non escludere la Russia dai Giochi di Rio 2016. Sarà ogni singola Federazione a decidere. Dunque cade il temuto veto collettivo alla partecipazione ai Giochi di tutti gli atleti russi, come si era paventato. I leader del Cio si sono riuniti stamane a Losanna in teleconferenza per decidere se imporre o meno il bando totale: la decisione è arrivata poco dopo le 16.



La Federatletica mondiale, nei giorni scorsi, aveva deciso di escludere dai Giochi tutta la squadra di atletica russa. L'agenzia mondiale antidoping e altri organismi antidoping avevano raccomandato al Cio il divieto collettivo a non andare in Brasile. Il Cio, prima della riunione di stamane, aveva detto di cercare un equilibrio fra punizione collettiva e giustizia individuale. Così è stato.

STEPANOVA FUORIResta a casa anche Yulia Stepanova, l'ottocentista che con le sue dichiarazioni aveva contribuito a far venire a galla lo scandalo nell'atletica russa. Stepanova era in corsa per gareggiare a Rio sotto la bandiera del Cio, ma il comitato olimpico internazionale ha fatto sapere che, dopo un parere della Commissione Etica, non le verrà permesso di essere in pista in Brasile, in virtù di una positività del 2013. Tutti gli atleti con un precedente di doping dovranno infatti essere esclusi dai Giochi. Sarà alle Olimpiadi l'altra russa candidata a gareggiare sotto l'insegna del Cio, la lunghista Darya Klishina, che vive e si allena negli Stati Uniti.