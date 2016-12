Giochi Rio, sponsor regala uno smartphone da 1.200 euro a tutti gli atleti: festa Malawi

Per la gioia degli atleti di Rio 2016, la Samsung ha deciso di regalare uno smartphone di ultima generazione. In Brasile, dove questo modello è appena uscito, il cellulare costa 4.499 reais, pari a circa 1.250 euro. I più felici (e increduli) sono stati gli sportivi del Malawi, dove il salario minimo annuale è di circa 480 euro. Vale a dire che un cittadino medio dovrebbe lavorare quasi tre anni per potersi comprare il telefono in questione.