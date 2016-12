Giamaica, Bolt diserta l'apertura dei Giochi: "Sono troppo pigro"

Usain Bolt ha disertato la cerimonia d'apertura dei Giochi di Rio. L'assenza al Maracanà dell'uomo più veloce del mondo, uno dei più attesi, ha fatto rumore. Dietro a tutto questo però non ci sono polemiche o proteste, solo pigrizia. L'annuncio dell'assenza del portabandiera a Londra è stato affidato a Snapchat: "Amici, non ci sarò. Tutti gli autobus sono già partiti. La squadra è già in strada, ma oggi sono troppo pigro per muovermi".