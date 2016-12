Francesca Dallapé prima tifosa di Tania Cagnotto: ecco la festa dopo la premiazione per il bronzo

Dopo il video realizzato da Gianmarco Tamberi durante la vittoria di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero nel nuoto, ecco un altro filmato "griffato" da un'atleta della spedizione azzurra. Si tratta della tuffatrice Francesca Dallapé, a bordo vasca per festeggiare l'amica e compagna di trampolino Tania Cagnotto. Dopo la premiazione sul podio per la medaglia di bronzo nel singolo della bolzanina, eccole insieme ad esultare con lo staff per l'ennesima impresa di Tania.