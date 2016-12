Doping, viceministro russo dello Sport sospeso dopo le accuse della Wada

L'accusa alla Russia è di doping di Stato La Russia attende con il fiato sospeso, ma con poche speranze, il pronunciamento del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) che deciderà quanti e quali atleti potranno andare a Rio per le Olimpiadi, dopo il più grosso scandalo di doping che la storia ricordi. Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, ha infatti chiesto ufficialmente l'esclusione del Paese da tutti gli avvenimenti sportivi internazionali, e Richard McLaren, capo della commissione indipendente della Wada, ha parlato di "doping di Stato", nonchè di "assistenza e partecipazione attiva" dei servizi segreti russi e di "un sistema di falsificazione" dei test ordinati dalle autorità politiche. Sulla questione del "doping di Stato" aveva già replicato Vladimir Putin dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo: "Lo Stato non sostiene in nessun modo tali pratiche e non potrà mai farlo".

Una lunga battagliaIl caso è iniziato a novembre 2015, in un contesto di tensione internazionale e con una Russia sempre più isolata dall'occidente. In seguito a una serie di reportage della tv tedesca, la Wada ha accusato Mosca di violare le regole anti-doping "in massa" e ha raccomandato alla Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica (Iaaf) di sospendere gli atleti russi da contesti internazionali. Un vero smacco per Putin che ha basato - tra l'altro - il suo successo politico interno anche sui recenti trionfi sportivi. Il Comitato Olimpico russo e gli atleti sospesi sono ricorsi in appello contro la decisione della Iaaf il 17 giugno davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, con sede a Losanna.



La Iaaf aveva già respinto tutti i ricorsi per gli atleti russi, ad eccezione di Daria Klishina (salto in lungo) e la mezzofondista Yulia Stepanova (che aveva chiesto in precedenza asilo in Canada e ora vive negli Usa): solo loro per ora hanno il permesso di competere ai Giochi Olimpici di Rio e altri eventi sportivi internazionali, ma non con i colori della Russia. Il 21 giugno, il Comitato Olimpico Internazionale ha ribadito il suo sostegno alla decisione della Iaaf. Poi il 14 luglio la stessa Iaaf ha indicato la lista degli atleti russi ammessi ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio, benchè la partecipazione ai Giochi Olimpici dipenderà dalla sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport.