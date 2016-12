"Stamattina al risveglio ho trovato tanti messaggi. Ringrazio tutti". Queste le prime parole di Elisa Di Francisca in seguito ai complimenti ricevuti da più parti, istituzioni e non, per l'argento ottenuto in pedana a Rio e per aver portato sul podio la bandiera dell'Unione europea. Il gesto di solidarietà dopo i recenti attentati rivendicati dall'Isis ha infatti fatto il giro del mondo, venendo ripreso tra gli altri proprio da Bruxelles. "Un gesto personale molto bello" che ha sottolineato il "ruolo positivo dello sport, che permette di costruire network e permette il dialogo" tra culture diverse, il commento dell'Ue.