Darya Klishina, accolto in ricorso al Tas: la russa potrà gareggiare nel salto in lungo a Rio

Continua il tira e molla sulla partecipazione di Darya Klishina ai Giochi di Rio. L'unica russa ripescata nell'atletica infatti potrà prendere parte alle qualificazioni nel salto in lungo, in programma martedì, ed eventualmente alla finale di mercoledì. La decisione è arrivata dal Tas, che ha così bocciato quella presa in precedenza dalla Iaaf in seguito alla scandalo doping.