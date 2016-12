Dan Craven, il namibiano in sella ad una bici da strada alla crono: la nuova celebrità ai Giochi di Rio

Un metro e 84 centimetri di altezza, barba lunga e bici da strada. Durante la prova a cronometro, vinta dallo svizzero Fabian Cancellara, i Giochi di Rio hanno trovato un nuovo personaggio. Nonostante l'ultima posizione in graduatoria, il ciclista namibiano Dan Craven ha infatti rubato le luci della ribalta ai "mostri sacri" della specialità, come Chris Froome, Tom Dumoulin e lo stesso Cancellara. Grazie soprattutto alle sue stravaganze.

Craven, portacolori della Namibia, Paese poco noto per le vittorie sui pedali, ha gareggiato in sella ad una bici da strada, unico tra tutti gli atleti impegnati nella corsa, accumulando 15'33" di ritardo dal vincitore. Trentatre anni, già presente a Londra 2012, l'africano si è fatto notare anche per la sua folta barba.