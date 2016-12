Charlie Webster è un volto noto della televisione britannica. Giornalista 33enne, ex presentatrice di Sky Sports News, famosa anche per una storia d'amore con Allen Leech, attore della serie televisiva "Downton Abbey". Per questo, si è presentata ai Giochi di Rio come ambasciatrice del team britannico. La Webster ha raggiunto il Brasile dopo sei settimane di viaggio, prima in bicicletta attraverso Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo per una raccolta fondi contro il cancro, poi proseguendo in aeroplano. A Rio ha assistito alla cerimonia di apertura dei Giochi, ma non ha potuto presenziare a nessuna gara. E' stata infatti ricoverata per una rara forma di malaria.