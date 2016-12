19 agosto 2016 17:13 Caso Lochte, il comitato olimpico Usa chiede scusa Possibili sanzioni dopo la vicenda della falsa rapina. Il nuotatore: "Io responsabile, lezione imparata"

Scuse dovevano essere e scuse sono state. Il brutto episodio che a Rio ha visti coinvolti Ryan Lochte e altri tre nuotatori americani si sta avviando alla conclusione pacifica. Il Comitato olimpico degli Usa si è scusato "con i nostri ospiti a Rio e con il popolo brasiliano" per la vicenda della falsa rapina in una stazione di servizio a opera di finti poliziotti per coprire i danni causati alla struttura dagli stessi atleti statunitensi.

Il presidente Scott Blackmun ha definito "inaccettabile" il comportamento dei nuotatori, ricordando che "non rappresenta i valori del team statunitense e la condotta della maggior parte dei suoi membri". "Rivedremo la questione - ha aggiunto - quando torneremo a casa e valuteremo eventuali conseguenze per gli atleti" coinvolti. Intanto, uno di loro, Jimmy Feigen, pagherà 11mila dollari a un ente di beneficenza come "risarcimento" per quanto accaduto.



Nel frattempo, i suoi compagni Gunnar Bentz e Jack Conger sono giunti a Miami con un volo proveniente da Rio de Janeiro dopo esser stati trattenuti per quattro ore in un commissariato. Lochte si trova già negli Stati Uniti, mentre Feigen, è rimasto in Brasile in attesa del rilascio del passaporto.