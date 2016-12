Caso "cicciottelle", pace tra le azzurre dell'arco e Giuseppe Tassi

Pace fatta in diretta tv tra le atlete del tiro con l'arco, quarte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, e Giuseppe Tassi , il direttore del "QS Quotidiano Sportivo" sospeso dall'incarico per il titolo in cui le azzurre Guendalina Sartori, Claudia Mandia e Lucilla Boari erano state definite "cicciottelle". Tassi ha rinnovato le scuse alle atlete, che hanno accettato chiudendo il caso.

Il chiarimento è avvenuto durante la trasmissione "Agorà" di Rai3. Tassi ha fatto nuovamente mea culpa davanti a Claudia Mandia e Guendalina Sartori (Lucilla Boari non presente in studio), ringraziandole anche per l'atteggiamento equilibrato tenuto nella polemica divampata sui social.



Giuseppe Tassi era stato rimosso dalla direzione del quotidiano in seguito alle critiche scatenatasi intorno all'infelice titolo, che ha generato la viva protesta della FITArco e non si erano placate nemmeno di fronte alle scuse del direttore e alla drastica contromisura intrapresa dall'editore Riffeser-Monti.