Verso Brasile 2014, le nuove maglie delle nazionali

OLANDA - Presentata la divisa dell'Olanda per i Mondiali e non poteva non essere "orange". Cambia lo stemma: si ritorna all'antico con il leone bianco in onore del 125.esimo anniversario della federazione olandese.