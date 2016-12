1 di 45 Dal Web

Dal Web

Mondiale: Ibra & co, la nazionale dei grandi esclusi

Zlatan Ibrahimovic - La Svezia non ha staccato il biglietto per Brasile 2014, Ibrahimovic salterà i Mondiali per la seconda volta di fila e non l'ha presa bene:<a href="http://www.tgcom24.mediaset.it/sport/calcio/2013/notizia/ibrahimovic-i-mondiali-senza-di-me-non-ha-senso-vederli-e-160-_2010618.shtml"> <strong>"I Mondiali senza di me non ha senso vederli"</strong> </a>