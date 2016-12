Verso il Mondiale: Belgio, tutto facile con la Svezia 

22:58 - Il Belgio può essere veramente la squadra rivelazione del Mondiale. La squadra del ct Wilmots è già in forma e lo ha dimostrato battendo agevolmente 2-0 la Svezia in amichevole. Con Mertens del Napoli titolare e in campo per più di un'ora, i gol sono arrivati da Lukaku (al 34' con un tiro dalla distanza) e Hazard (prodezza della sue al 78'). Novanta minuti da spettatore per Zlatan Ibrahimovic che non andrà ai Mondiali con la sua Svezia.

Sorridono anche gli Stati Uniti che hanno battuto 2-1 la Turchia. Gli uomini di Klinsmann hanno condotto bene il test pre Mondiale, mollando solo nel finale quando i turchi hanno accorciato le distanze dal dischetto, al 90', con Inan. Gol a stelle e strisce firmati da Johnson (26') e Dempsey (52').