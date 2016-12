Vedere la finale del Mondiale... con un biglietto di 64 anni fa

17:41 - Un tifoso brasiliano potrà assistere alla finale del Mondiale 64 anni dopo aver comprato il biglietto. Come? Joedir Belmont nel 1950 acquistò un biglietto per la finale Brasile-Uruguay, il famoso "Maracanazo": si "salvò" da quella partita, e conservò il biglietto. La FIFA, interessata a esporre il cimelio nel Museo dei Mondiali, ha offerto all'uomo, in cambio del prezioso ticket, l'ingresso a lui e famiglia per la Finale "moderna".

L'uomo ha dunque ottenuto in premio, per aver custodito gelosamente il cimelio, l'ingresso per tutta la famiglia allo Stadio della Finale del 2014, come se il biglietto fosse ancora valido: in effetti, per non aver partecipato alla partita (per ragioni tuttora ignote) il biglietto non era stato nè strappato nè in qualche modo vidimato, risultando come nuovo di zecca. Un buono scambio, per una Finale che potrebbe avere ancora una delle due protagoniste di 64 anni fa: proprio il Brasile, vista l'eliminazione dell'Uruguay contro la Colombia.