13 giugno 2014 Van Gaal la mente, van Persie il braccio: l'Olanda dà una lezione alla Spagna Prima grande sorpresa al Mondiale brasiliano: a Salvador gli Orange vincono 5-1 in rimonta. Doppietta anche per Robben, a segno De Vrij e Xabi Alonso di MAX CRISTINA

08:18 - Clamoroso a Salvador de Bahia. Nella prima giornata del gruppo B di Brasile 2014, la Spagna campione di tutto è stata umiliata dall'Olanda di Van Gaal. In vantaggio con un rigore di Xabi Alonso al 27', la Spagna è stata surclassata dalle giocate "oranje" fino all'1-5 finale. Protagonisti assoluti Van Persie e Robben, autori di una doppietta a testa. Di De Vrij l'altra rete per l'Olanda. Disastrosi, invece, Piqué e Casillas.