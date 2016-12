Uruguay, Cavani: "E' un'altra finale"

17:46 - "Recupero le forze per un'altra finale". E' il messaggio che Edinson Cavani lancia sul suo profilo Twitter. L'attaccante del Psg si prepara alla sfida del suo Uruguay contro l'Italia. Un match da dentro o fuori (per entrambe). Per il Matador, che farà coppia in attacco con Suarez, è il momento cruciale di questo Mondiale. Ma intanto c'è una statistica a loro sfavore: l'Uruguay, infatti, non ha mai battuto gli azzurri in un Mondiale.

La storia, dunque, dice che l'Uruguay, che gli azzurri hanno incontrato due volte nella rassegna iridata la Celeste e nei due match affrontati non sono mai usciti scofitti: 0-0 nel 1970 e vittoria a Italia '90 con i gol di Totò Schillaci e Aldo Serena. Il tutto, comunque, senza mai subire reti. Storia a parte, gli uomini di Oscar Tabarez hanno un unico risultato da dover portare a casa: la vittoria, senza la quale sarà trionfo e passaggio del turno per azzurri. Per quanto riguarda, invece, la squadra che affronterà gli uomini di Prandelli, Tabarez è intenzionato, almeno a leggere i giornali uruguaiani, la formazione che ha battuto l'Inghilterra.

Ecco il probabile 11: Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Pereira; Gonzalez, Rios, Rodriguez, Lodeiro; Cavani, Suarez.