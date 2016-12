Un invasore disturba l'allenamento della Francia

14:03 - Curioso episodio durante l'allenamento della Francia in vista degli ottavi di finale, che disputerà con la Nigeria lunedì 30, alle ore 18. Un tifoso esagitato ha oltrepassato le barriere e ha iniziato a correre per il campo, dribblando tre membri della sicurezza e facendone scontrare due: poi è stato bloccato in forze e accompagnato fuori. Nessuna violenza, solo qualche risata e due minuti di notorietà per il giovane.