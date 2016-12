18 giugno 2014 Treccine, creste, colori: le pettinature più strane del Mondiale Da Neymar a Balotelli, ai capelloni Dante e D. Luiz in Brasile è pieno di llok stravaganti, ma la storia dei Mondiali insegna che non è una novità... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:24 - Gli italiani li preferiscono rasati ai lati e con ciuffo più o meno lungo (ovviamente con qualche eccezione), i brasiliani amano le zazzere riccie ed extra volume, gli africani le treccine e gli effetti bicolor. Parliamo dei capelli e di come li portano i calciatori protagonisti del Mondiale in Brasile, dove stiamo assistendo a una vera e propria sfilata di acconciature originali. Il podio dell'hairstyle è una gara tra i padroni di casa, il Belgio e la Costa d'Avorio, ma la storia dei Mondiali ci ha sempre regalato look molto originali: ricordate Valderrama? e Abel Xavier? Perfino Sir Bobby Charlton non è stato da meno...