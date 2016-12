5 luglio 2014 Thiago Silva e David Luiz, non solo i gol: le pagelle di Brasile-Colombia Fernandinho è il cuore del centrocampo, Alla Colombia non basta James Rodriguez, che vince la sfida con Neymar. Male Cuadrado e Ibarbo di ANDREA GHISLANDI Tweet google 0 Invia ad un amico

IL TABELLINO



BRASILE-COLOMBIA 2-1

MARCATORI: 7' Thiago Silva (B); 69' David Luiz (B), 80' Rodriguez rig. (C).

BRASILE (4-2-3-1): Julio Cesar 5,5; David Luiz 7, Maicon 5,5, Marcelo 6, Thiago Silva 7,5; Fernandinho 7, Oscar 5,5; Paulinho 5,5 (86' Hernanes sv), Fred 5, Hulk 6 (82' Ramires sv); Neymar 6 (87' Henrique sv). A disp.: Jefferson, Victor, Dani Alves, Dante, Maxwell, Willian, Bernard, Jo. All.: Scolari 6,5.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina 5,5; Zuniga 6, Yepes 7, Zapata 6,5, Armero 6; Cuadrado 5 (81' Quintero sv), Guarin 5,5; Ibarbo 4,5 (46' Ramos 6), Rodriguez 7, Sanchez 5; Gutierrez 5,5 (71' Bacca 6,5). A disp.: Mondragon, Vargas, Arias, Balanta, Valdes, Aguilar, Carbonero, Mejia, Martinez. All.: Pekerman 6,5.

ARBITRO: Carlos Velasco Carballo 4.

AMMONITI: Julio Cesar, Thiago Silva (B), Yepes, Rodriguez (C).

NOTE: angoli 4-6. Rec.: pt 1', st 5'.