Svizzera, è proprio vero che il cuore non sempre basta

10:32 - Tutti insieme abbracciati per l'ultimo sforzo e per continuare a cullare un sogno. Quante volte abbiamo visto giocatori abbracciarsi e farsi coraggio, ma questa volta l'immagine che viene fuori è davvero curiosa. Senza farlo apposta, Shaqiri e compagni hanno dato forma a un cuore. Peccato per loro e per i tifosi rossocrociati che non sia bastato per far fuori l'Argentina di Messi.