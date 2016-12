12:35 - Il clamoroso 5-1 con cui l'Olanda ha demolito i campioni d'Europa e del Mondo della Spagna ha sorpreso il mondo: "Incredibile, stupefacente" sono i titoli più gettonati sui quotidiani europei. Per gli olandesi è "Stratosferico". "Favoloso". "Mitico". Ma per gli spagnoli è "Umiliante", "Da incubo", proprio come titolano i principali siti d'informazione sportiva. Marca titola: "Umiliazione Mondiale". Per As e per Sport è invece "Il peggior incubo della storia dei campioni". In Olanda invece è festa grande e il De Telegraaf esulta: "Demolita la Spagna".