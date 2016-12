Spagna, rientro col botto: un fulmine colpisce l'aereo

15:01 - Per "La Roja" il Mondiale in Brasile è già soltanto un ricordo. La Spagna di Del Bosque è partita dall'aeroporto di Curitiba subito dopo la vittoria contro l'Australia, ma visto che le sventure - come il torneo brasiliano - non vengono mai da sole, l'aereo che l'ha riportata a casa è stato colpito da un fulmine. Per fortuna solo tanto spavento per i giocatori e lo staff che alle 12 hanno toccato il suolo di Madrid senza ulteriori problemi.

Un sussulto che ha spaventato anche le famiglie dei giocatori e i giornalisti sull'aereo, ma che per fortuna si è limitato a un boato improvviso poco prima di atterrare all'Adolfo Suarez di Madrid. Inconveniente evitato da Piqué, Fabregas e Diego Costa che hanno deciso di raggiungere le loro destinazioni vacanziere direttamente dal Brasile.