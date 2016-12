Spagna, Del Bosque: "L'Olanda è stata migliore"

00:11 - E' un Vicente Del Bosque costretto ad accettare la pesante sconfitta di Salvador quello che si presenta per commentare l'esito del match contro l'Olanda: "Abbiamo perso ma bisogna riconoscere che loro sono stati migliori di noi - ha detto il ct della Spagna - e che abbiamo commesso degli errori. Un'umiliazione mondiale? Io posso dire che la sconfitta è meritata e sono cosciente della delicatezza del momento. In difesa siamo stati troppo deboli".

"Siamo stati troppo deboli in difesa - dice ancora il ct spagnolo -, settore nel quale abbiamo sbagliato veramente troppo. Però dobbiamo uscirne fuori alla svelta: un vero sportivo non si abbatte e cerca subito di riprendersi, e per questo cercheremo di pensare fin da domani alla partita del 18 a Rio contro il Cile"

"E' la legge dello sport e bisogna accettarla - ha detto ancora Del Bosque -, ovviamente anche nel caso in cui si perde. Nel secondo tempo loro sono stati nettamente migliori. Nel primo invece abbiamo dominato noi, ma è successo che dopo aver fallito il 2-0 con Silva abbiamo preso il gol del pareggio. Riconosciamo i nostri errori, però i miei giocatori hanno lottato per un miglior risultato". Ma qual è stato il momento della svolta? "Dopo il 2-1 di Robben a inizio ripresa - ha risposto Del Bosque - l'euforia ha 'invaso' l'Olanda, mentre noi non abbiamo reagito. Ora so benissimo che dobbiamo riprenderci e trovare alla svelta delle soluzioni che ci permettano di fare bene nella nostra prossima partita, contro il Cile perché ci servirà assolutamente una vittoria".