Spagna, Del Bosque è chiaro: "Il passato non conta, vinceremo ancora"

10:28 - Del Bosque suona la carica. Il tecnico Campione del Mondo e d'Europa in carica non ci sta a cedere lo scettro. La Spagna è una delle favorite per il Mondiale, ma sembra appagata e ha ceduto il posto nelle gerarchie al Brasile padrone di casa e alla Germania. Ma l'ex allenatore del Real ha la chiave: "Dobbiamo evitare il possesso palla senza profondità perché è inutile e non accontentiamoci del passato. Non conta nulla". Idee chiare e vincenti.

Ha inoltre dichiarato: "Abbiamo un buon gruppo e quando in gruppo le cose vanno bene tutto è facile. Abbiamo lavorato bene e arriveremo preparati". La notte di Johannesburg è ancora viva nei cuori delle "Furie Rosse", ma deve essere uno stimolo a ripetersi più che un alibi per coprire un'eventuale delusione. Negli Europei gli spagnoli ci sono riusciti, confermandosi campioni. Ma tra il 2008 e il 2012 il tecnico che guidava la nazionale iberica era diverso: Aragonés nel 2008 e, appunto, Del Boque nel 2012. Stavolta il buon Vicente dovrà fare i conti con una competizione che ha già vinto. Lui, a quanto pare, ha già messo da parte quella gioia immensa. L'imperativo del ct, però, è diretto ai vari Casillas, Sergio Ramos, Piqué, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Pedro e Torres. Loro a Johannesburg c'erano. Hanno tutto per esserci anche a Rio.