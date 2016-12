Spagna, Del Bosque ci crede ancora: "Non è un ko definitivo"

21:12 - Dopo il pesante ko contro l'Olanda, Vicente Del Bosque suona la carica. "Questa notte ho dormito: quella di ieri non è una sconfitta definitiva, siamo ancora in gioco, e speriamo che nella prossima partita sapremo riprendere il nostro cammino", ha detto il ct della Spagna in una conferenza stampa straordinaria nel ritiro di Curitiba. "Siamo abituati male, perché considerati sempre i favoriti ", ha aggiunto.

Dunque, nessun allarme in casa Spagna. Del Bosque ridimensiona la portata della sconfitta all'esordio mondiale. "Prima delle partite avviso sempre i miei che dobbiamo essere preparati anche alle cose che vanno in modo storto, e sapevamo perfettamente cosa significava affrontare una rivale come l'Olanda", ha precisato il ct.

Poi una battuta sull'ipotesi della fine di un ciclo: "Sono troppi 16 'reduci' dallo scorso Mondiale? Faccio notare che sono stati loro a garantirci la qualificazione per il Brasile, e per me sono ancora i migliori". Infine no comment su possibili aggiustamenti nella formazione in vista del Cile: "Può essere che ci siano, ma non è il momento di parlarne".