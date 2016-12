Spagna, Casillas: "Chiedo scusa ai tifosi"

05:51 - Iker Casillas è a pezzi dopo il 5-1 dell'Olanda alla Spagna. Il portiere delle Furie Rosse ha subito inviato un messaggio ai tifosi: "Chiedo perdono per questa debacle. E' stata la mia peggiore prestazione in assoluto con la nazionale. La mia partita è stata orribile e non ci rimane alternativa che vincere contro il Cile. Abbiamo parlato nello spogliatoio con Del Bosque e siamo giunti alla conclusione che dobbiamo rimanere molto uniti".

Il portiere del Real - che già nella finale di Champions aveva messo la sua squadra in difficoltà con il clamoroso errore sul vantaggio di Godin - non ha voluto far pronostici limitandosi a dire che "l'unica certezza è che dobbiamo battere il Cile e poi vincere contro l'Australia. E' inutile girare in tondo o fare calcoli".