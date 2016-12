Si tatua il morso di Suarez

11:52 - Il morso di Suarez non ha ancora esaurito l'eco mediatico che ha suscitato, da quel 24 giugno così lontano ma così vicino. Un appassionato ha deciso di farsi un "simpatico" tatuaggio raffigurante un morso, con sotto la scritta "Suarez was ere", Suarez è stato qui. A far discutere il popolo del web è l'utilizzo della parola "ere" al posto di "Here": non è un errore, bensì uno slang dell'idioma anglosassone dallo stesso identico significato.

IL TWEET DEL TIFOSO