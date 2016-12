Si parte per Rio: comincia il Mondiale azzurro

00:29 - E' cominciata questa sera l'avventura della Nazionale. Alle 22 il gruppo si è mosso dal ritiro romano verso l'aeroporto, dove alle 24 è decollato il volo per Rio. L'arrivo è previsto venerdì, quando in Italia sarà circa mezzogiorno. Assieme ai 25 giocatori (comprese le due riserve Ranocchia e Mirante), Prandelli porterà in valigia una marea di dubbi, dopo l'1-1 col Lussemburgo e alcuni malanni, non trascurabili.

I carichi di lavoro hanno appesantito la squadra, i meccanismi e il fisico dei giocatori ne risentono. Così si spiega la settima gara consecutiva senza vittoria. L'ultimo successo di Prandelli risale al 10 settembre 2013, nelle qualificazioni contro la Repubblica Ceca. A voler essere pignoli, c'è ancora il match amichevole col Fluminense, in Brasile, per dare una sterzata, ma i problemi - più che nei risultati - sono altrove.

Dopo il ko di Montolivo, che ha già tolto una pedina importante alla Nazionale, anche Barzagli e Sirigu preoccupano. Il primo è alle prese con un violento attacco influenzale, il secondo con una contusione alla costola (guaribile, si spera) che ha però costretto Prandelli a richiamare Mirante.

Per allentare un po' le tensioni di queste ore, basterebbero una serie di numeri per scacciar via le paure. L'ultima gara vinta dall'Italia alla vigilia di un Mondiale risale ormai al 1994 (1-0 al Costarica), poi due pari e due sconfitte. Nel 2006, prima della marcia di Berlino, gli azzurri di Lippi sbatterono sull'Ucraina (0-0 in quel caso). E persino nel 1982, alla vigilia del glorioso Mundial, l'Italia fu bloccata sull'1-1 dalla Svizzera.



BALOTELLI SU INSTAGRAM: "BRASILE STIAMO ARRIVANDO"

Mario Balotelli ha postato sul suo profilo Instagram una sua immagine con la maglia azzurra numero 9 in cui si sostituisce al Cristo Redentore del Corcovado, affacciato a braccia aperte sulla baia di Guanabara. Il commento di 'Supermario': "Brasile, stiamo arrivando".