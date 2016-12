9 luglio 2014 Seleçao eliminata, il Brasile ha trovato il vero colpevole: Mick Jagger Il leader dei Rolling Stones era allo stadio Mineirao a sostenere i verdeoro. In precedenza aveva tifato per Italia, Portogallo e Inghilterra, tutte eliminate Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Tutta colpa di Luis Felipe Scolari? Di Thiago Silva che si è fatto stupidamente ammonire contro la Colombia e che saltato la sfida con la Germania? O colpa di Zuniga che ha messo ko Neymar? Niente di tutto questo. I media brasiliani hanno trovato il capro espiatorio in Mick Jagger, presente ieri allo stadio Mineirao per tifare la Seleçao con il figlio brasiliano. In precedenza il cantante e leader dei Rolling Stones aveva detto che l'Italia avrebbe battuto l'Uruguay, che il Portogallo avrebbe vinto la Coppa del Mondo e aveva tifato Inghilterra contro Uruguay. Davvero un portasfortuna