Scommette sul morso di Suarez e vince 700 euro 

16:09 - Se sbagliare è umano e perseverare diabolico, adesso si può dire che cadere in errore per la terza vola è... Suarez. L'attaccante dell'Uruguay e del Liverpool sembra non aver imparato la lezione e il morso a Chiellini ne è la dimostrazione. Il fatto curioso, invece, è c'era quasi da scommetterci. E qualcuno lo ha fatto per davvero visto che in Norvegia c'è stato chi, tale Richard Helmersen, ha puntato sul morso del "Pistolero" ai Mondiali e a vinto quasi 700 euro puntandone solo 4... "E' stato veramente incredibile. Mi sono detto: è davvero così stupido da farlo di nuovo? Dato che giocava contro Inghilterra e Italia ho pensato si potesse innervosire di nuovo, e allora ho scommesso", ha raccontato il fortunato scommettitore. Di sicuro i bookie adesso abbasseranno decisamente la quota perché il poker non sembra essere così impossibile.