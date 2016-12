Russia, Capello vieta ai suoi giocatori i social network

11:41 - Fabio Capello ha vietato ai suoi giocatori di esprimersi su social network come Twitter, Facebook e Instagram per tutta la durata dei Mondiali 2014. Il tecnico lo ha reso noto da Cuiabà, capitale dello Stato brasiliano del Mato Grosso. Il ct dichiara: "I giocatori non potranno utilizzare i social network qui in Brasile. Non dovranno usarli per un mese, poi quando torneranno a casa potranno lasciarsi andare. I tweet possono creare fastidi se non scritti in maniera intelligente".