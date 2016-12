Russia, Capello dirama la sua lista: Shirokov infortunato ma c'è

16:37 - Capello è pronto. Dopo la non esaltante esperienza in Sudafrica alla guida dell'Inghilterra, Don Fabio è pronto per la sua nuova avventura con la Russia. Il tecnico italiano non si priva di Shirokov, nonostante il suo infortunio dello scorso 26 aprile al tendine d'Achille. Lasciato a casa Cheryshev. Mogilevets parte come riserva. La sua nazionale è un mix di giovani talenti ed esperienza, garantita dai vari Berezutski, Zhirkov e Ignashevich.

Questi sono i convocati di Capello nel dettaglio.

Portieri: Akinfeev (CSKA Mosca), Lodygin (Zenit), Ryzhikov (Rubin Kazan)

Difensori: Berezutski (CSKA Mosca), Ignashevich (CSKA Mosca), Schennikov (CSKA Mosca), Granat (Dinamo Mosca), Kozlov (Dinamo Mosca), Eschenko (Anzhi), Kombarov (Spartak Mosca), Semenov (Terek Grozny)

Centrocampisti: Denisov (Dinamo Mosca), Dzagoev (CSKA Mosca), Shirokov (Krasnodar), Glushakov (Spartak Mosca), Fayzulin (Zenit), Shatov (Zenit), Zhirkov (Dinamo Mosca)

Attaccanti: Kokorin (Dinamo Mosca), Kerzhakov (Zenit), Kanunnikov (Amkar Perm), Ionov (Dinamo Mosca), Samedov (Lokomotiv Mosca)