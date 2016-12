13 giugno 2014 Ronaldo, Zidane, Cannavaro: il Mondiale vale il Pallone d'Oro Da Bobby Charlton al capitano azzurro, spesso chi vince il Mondiale conquista anche il premio di France Football Tweet google 0 Invia ad un amico

15:23 - Esteso ai calciatori non europei solo a partire dal 1995 (Maradona non ne ha mai vinto uno), il prestigioso titolo individuale ha spesso premiato fuoriclasse che pochi mesi prima avevano trionfato ai Mondiali. Altri campioni che invece non hanno alzato la Coppa del Mondo come Stoichkov, Cruijff e Gerd Muller, hanno comunque conquistato il premio individuale grazie alla visibilità assicurata dalla vetrina iridata. Dopo la doppietta all'esordio Neymar, stella in campo e fuori del Brasile padrone di casa, avanza la propria candidatura...