Ronaldo, cambio di look per un bambino malato 

17:51 - Ci sarebbe Erik Ortiz Cruz, un bambino di 10 mesi, alla base del nuovo taglio di capelli di Cristiano Ronaldo. Il piccolo, affetto da displasia corticale, è stato operato al cervello grazie a una ingente donazione di CR7 alla famiglia (circa 70mila euro). Il campione portoghese avrebbe cambiato acconciatura per riprodurre sulla sua testa la cicatrice con cui il bambino dovrà realmente convivere dopo l'intervento.

Alla base del nuovo look di Ronaldo, quindi, non c'è alcuna stravaganza, ma un messaggio importante e di enorme sensibilità nei confronti del bambino. Il piccolo Erik, a causa di questa malattia, rischia fino a 30 attacchi epilettici al giorno. Lo stesso CR7, venuto a conoscenza della triste storia (è una sorta di tumore al cervello), nel mese di marzo aveva contattato della famiglia per corprire i costi dell'operazione. Ora il cambio di look che molti addetti ai lavori, alla vigllia di un match delicatissimo come quello contro gli Usa, non riuscivano a comprendere. 'The Independent' e altri quotidiani inglesi, pur senza una conferma ufficiale, hanno diffuso una versione dei fatti che merita rispetto e approvazione, anche se Ronaldo - che non ha mai sbandierato in piazza i suoi gesti di solidarietà - difficilmente ne parlerà.