Rocco Siffredi, l'Italia è fuori dal Mondiale e il pornodivo rompe il voto di castità

12:24 - L'Italia è fuori dai Mondiale e dietro a tutto questo sembra esserci lo zampino di Rocco Siffredi. Il pornoattore aveva infatti promesso di non fare più sesso, come fioretto per gli Azzurri in Brasile. Visto il soggetto, il voto di castità era destinato a fallire sul nascere. Il popolo di Twitter aveva però creduto in lui, lanciando l'hashtag #roccotieniduro. I suoi buoni propositi, purtroppo, non sono stati di grande aiuto sul campo.

Siffredi ha quindi annunciato la rottura del voto di castità in un video, difendendosi da chi lo accusa di aver portato male alla Nazionale. "Io lo so cosa state pensando: colpa di Rocco. Non è riuscito a stare senza sesso - dichiara nella clip - Invece no, io ho tenuto duro per tantissimi giorni e questo è un grande traguardo. Ed è proprio per questo che io mi merito la gloria". Inutile dire che "la Gloria" altri non è che l'avvenente morettina che se ne sta semi-nuda sul letto dietro di lui.