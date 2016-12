Riciclava il denaro dei narcos: in manette Edinho, figlio di Pelé

20:37 - Dopo la partita d'esordio era sparito dalle cronache del Mondiale. Ora, suo malgrado, Pelé è tornato a fare notizia per colpa del figlio Edinho, ex portiere arrestato con l'accusa di riciclare i soldi dei narcotrafficanti. La polizia lo ha prelevato dalla sua abitazione di Santos. Edinho, 43 anni, condannato lo scorso maggio a 33 anni di carcere, non ha opposto resistenza. Tra il 2005 e il 2006 era stato arrestato due volte per traffico di droga.

Nato negli Usa da Rosemari Chobi, prima moglie di O'Rey, Edson Cholby Nascimento ha conosciuto il padre solamente a 17 anni. Dopo aver lasciato il Bronx per il Brasile, Edinho ha vestito la maglia del Santos prima dei problemi con la giustizia brasiliana. Tra il 2005 e il 2006 è stato arrestato due volte per traffico di droga poi, lo scorso maggio, è arrivata la condanna a 33 anni di carcere per aver riciclato il denaro dei narcotrafficanti. Pelé non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto uno dei suoi sette figli.