31 maggio 2014 Riccardo Montolivo si rompe la tibia in amichevole: addio ai Mondiali Scontro di gioco durante la partita Irlanda-Italia dopo soli tredici minuti. Si prospetta una lunga degenza

11:22 - Tredici minuti di gioco e Riccardo Montolivo è costretto a lasciare il campo per infortunio. Il centrocampista azzurro - durante l'amichevole Italia-Irlanda - è stato toccato duro in un contrasto con Alex Pearce ed è stato soccorso a bordo. Lo stesso giocatore uscendo ha detto "è rotto, è rotto", ipotizzando una frattura. In ospedale hanno compiuto accertamenti che hanno confermato la frattura. Per il capitano del Milan addio Mondiali e una lunga permanenza fuori dai campi di gioco.