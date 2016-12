Prandelli, pellegrinaggio se l'Italia arriva agli ottavi dei Mondiali

18:43 - A due anni dall'esperimento di Wieliczka, dove si recò in pellegrinaggio dopo aver raggiunto prima i quarti, poi la semifinale e quindi la finale degli Europei, Cesare Prandelli ha deciso di ripetersi. Così, se gli Azzurri taglieranno il traguardo degli ottavi di finale a Brasile 2014, il ct e il suo staff, magari con l'aggiunta di qualche adepto dell'ultima ora, si recheranno, al Santuario mariano di Nostra Signora di Aparecida, patrona di San Paolo, per un totale di 200 km di strada dal ritiro italiano di Mangaratiba.

Certo, non tutti a piedi vista la distanza, ma con una prima parte "motorizzata", per poi compiere gli ultimi chilometri, almeno una ventina come in Polonia, a piedi. La data è già fissata: il 25 giugno dopo la partita, che potrebbe rivelarsi decisiva, contro l'Uruguay.