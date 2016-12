Prandelli: "Noi magnifici. Che follia il no al time-out"

08:11 - ''E' una follia non fare i time out. Dovevamo abbassare il ritmo per riprendere fiato, era impossibile mantenere questa intensità”. Cesare Prandelli commenta il successo dell'Italia contro l'Inghilterra ai mondiali di Brasile 2014 giocata a Manaus. ''Abbiamo giocato bene - ha aggiunto – è stata una vittoria sofferta ma abbiamo mantenuto la supremazia in mezzo al campo. Abbiamo lavorato bene a Coverciano e si è visto, loro a metà secondo tempo avevano i crampi, questo vuol dire che il nostro lavoro ha pagato''.

''Ci sarà da soffrire in tutte le partite - conclude il ct - Balotelli protagonista? Ha dato tutto quello che aveva. Abbiamo dato tutti il massimo e tutti dovranno essere protagonisti''.

E poi un elogio: "Ho visto in campo un grande Sirigu. Ma non avevo dubbi": E su Buffon: "Sarà pronto per la seconda partita, contro la Costarica".