Prandelli, i numeri contro le extra-europee preoccupano: solo due vittorie in 12 gare

12:31 - E' come una finale e quindi non si può sbagliare. I numeri, però, non sono proprio dalla nostra parte, visto che Prandelli ha vinto solo due (Messico e Giappone) delle 12 gare disputate contro Nazionali extra-europee (4 pareggi e 6 sconfitte completano il bilancio). Il ct, inoltre, non ha mai battuto Tabarez e il suo Uruguay: una sconfitta nel 2011 in amichevole a Roma e un pareggio per 2-2 (poi diventato vittoria ai rigori) nella Confederations Cup dell'anno scorso in Brasile. Un risultato che ci regalerebbe gli ottavi, ma attenzione a fare calcoli rischiosi.