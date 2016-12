Prandelli: "Balotelli e Rossi, a voi il Mondiale"

16:36 - Cesare Prandelli ieri ha firmato il rinnovo del contratto con la Nazionale fino al 2016, e subito dopo si è confessato in esclusiva al direttore di Sportmediaset, Claudio Brachino. E nell'intervista parla di tutto: il significato della sua permanenza in Nazionale, che cosa sarà l'Italia al Mondiale, i propositi e le difficoltà, Mario Balotelli e Giuseppe Rossi. "Mi aspetto tanto da loro due. Possono diventare gli uomini-simbolo della nostra Nazionale".



Che Nazionale sarà ai prossimi Mondiali?

"Io sono convinto che sarà una squadra piena di risorse positive: vogliamo giocare, essere protagonisti e sorprendere. Non solo essere passivi":

Ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2016, a prescindere da come andrà il Mondiale, Un punto di riferimento della Nazionale, e anche del movimento calcistico.

"Per la prima volta il calcio italiano manda un messaggio diverso da quello che è sempre stato. Nel senso che c'è la volontà di programmare, di andare oltre la situazione contingente. Per questo, anche per questo ho accettato la proposta della Federcalcio".

Si sente un po' come Matteo Renzi, alla guida del Paese?

"No, no. Renzi ha molta più responsabilità di me, lui è il Premier di un Paese. Il calcio è un gioco, è gioia, ai Mondiali tutti si sentono commissario tecnici, e in tal senso posso pensare che avrò tanti amici in più e anche qualche nemico in più".

Ha già un'idea della squadra che affronterà la rassegna mondiale?

"Dobbiamo valutare tante cose. La capacità di reazione, la sopportazione dei fattori climatici, la fatica fisica. E una riflessione da fare prima di effettuare le scelte che sono sempre dolorose, è difficile comunicare a un giocatore i perché di una esclusione. Io confido molto nella maturità dei ragazzi, nella capacità di valutare le mie scelte e di essere di fronte a una occasione unica, come il Mondiale".

Due nomi della sua Nazionale: Balotelli e Giuseppe Rossi. Di Balotelli si parla ogni giorno, per quello che fa sul campo e fuori dal campo. Che cosa si aspetta da lui?

"Io su Balotelli ho sempre risposto che in Nazionale non ha mai avuto comportamenti fuori dalle regole. Ha giocato partite importanti, ha una media gol molto alta e io lo valuto per quello che ha fatto e fa in maglia azzurra. Poi il Balotelli integrato, protagonista, capace di sacrificarsi nel gioco di squadra: lui sa che il Mondiale può segnare la svolta nella vita di un calciatore".

E Rossi: l'immagine di un giocatore che può essere il simbolo, un altro simbolo di questa Nazionale.

"Rossi sta rincorrendo la migliore condizione, lo abbiamo aspettato e lo aspettiamo. La sua radiosità, la sua serenità, la sua classe sono un messaggio bello per tutto il calcio. Siamo tutti molto curiosi di capire come sarà".

Con quale stato d'animo si va in Brasile? La storia insegna che l'approccio con grandi problemi ha portato a trionfi, come in Spagna nel 1982. Con l'ottimismo di partenza, solo delusioni.

"Non sono superstizioso, lo sottolineo. In questo gruppo c'è un ambiente stimolante, ma senza grandi problemi. La prima regola è quella di creare un gruppo forte, compatto, che vada oltre le qualità tecniche e tattiche e abbia le risorse per superare i momenti difficili, che arrivano".

Che cosa la preoccupa del Brasile?

*La sopportazione alla fatica, già sperimentata un anno fa in Confederation Cup, i problemi legati al recupero giocando ogni tre-quattro giorni. Stiamo lavorando molto su questo, la prevenzione, per arrivare al meglio. E' un aspetto fondamentale".

E infine, un messaggio ai tifosi: che cosa dire?

"Tutti devono amare la Nazionale, questa maglia che è magica, l'inno nazionale: sono cose che regalano emozioni, è il punto di arrivo della tanta passione degli italiani per il calcio, oltre le divisioni di chi tifa per una squadra e un'altra. Sarà un bellissimo Mondiale".