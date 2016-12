13:36 - Tutto pronto nell'inferno di Manaus per la sfida cruciale del Portogallo contro gli Usa. Grande attesa per Cristiano Ronaldo. Dopo la gara shock contro la Germania, il Pallone d'Oro è chiamato a guidare la sua nazionale verso la qualificazione. Il ginocchio lo fa soffrire ancora, ma CR7 non molla e per dare un segnale alla squadra si è presentato agli allenamenti anche con un nuovo taglio di capelli aggressivo.