Portogallo: Cristiano Ronaldo, allarme rientrato

12:56 - Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo, che giovedì ha interrotto anzitempo l'allenamento visibilmente dolorante al ginocchio sinistro, con le mani sul volto. Si temeva per una ricaduta, visto che da tempo CR7 è alle prese con una tendinite. Il Portogallo ha però smentito seccamente le voci circolate nelle ultime ore, spiegando che il ginocchio è stato fasciato con una borsa del ghiaccio solamente "per precauzione".

Il Mondiale di Ronaldo non è dunque a rischio, tanto che il portoghese dovrebbe essere a disposizione del c.t. Paulo Bento già per il primo match contro la Germania in programma lunedì a Salvador.



La prima smentita circa una possibile ricaduta è arrivata in conferenza stampa per bocca di Joao Moutinho: "Cristiano è stato bendato per precauzione - le parole del centrocampista -, come capita a tutti quando abbiamo qualche problema". Poco dopo è arrivata anche la conferma da parte del Portogallo.