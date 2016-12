20 giugno 2014 Pereira, che grinta: quasi sviene ma resta in campo Nel secondo tempo della partita con gli inglesi l'ex interista rifiuta il cambio nonostante il consiglio del medico Tweet google 0 Invia ad un amico

10:54 - Episodio controverso nel secondo tempo di Uruguay-Inghilterra: l'ex calciatore dell'Inter, Alvaro Pereira, resta tramortito a terra per qualche minuto dopo aver ricevuto una brutta ginocchiata in testa in uno scontro di gioco con Sterling. Sembra svenuto, si teme il peggio, i compagni chiamano i medici, ma poi il terzino si rialza ed esce dal campo sulle sue gambe. Una volta fuori, il medico dell'Uruguay chiede la sostituzione: a questo punto però Pereira rifiuta il cambio con urla e gesti plateali verso la sua panchina. Tabarez lo ascolta e lo lascia in campo.

Il momento della gara era molto delicato, decisivo per il Mondiale delle due squadre, quindi giusto lodare la "garra" di Pereira, che non ha voluto lasciare soli i suoi compagni e ha continuato a lottare come un leone, ma giusto anche sottolineare la pericolosità di lasciare ad un calciatore la possibilità di decidere se giocare o meno dopo aver preso una botta in testa. Nella NFL, in America, c'è un medico a bordo campo, indipendente dalle due squadre, che ha il compito di valutare le condizioni dei giocatori e decidere se possono continuare o no. Ieri ha deciso Pereira, per fortuna è andato tutto bene.