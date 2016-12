Paolo Maldini a Tiki Taka: "Perdere con l'Inghilterra ci metterebbe nei guai"

08:30 - All’interno del programma “Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco”, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda in prima serata su Italia 1, è intervenuto in esclusiva l’ex calciatore del Milan Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero, a proposito dell’Italia di Prandelli, ha dichiarato: “Mi piace molto il modo in cui affronta le partite: è una squadra coraggiosa, non ha paura di attaccare e soprattutto sa difendere. E questa è una caratteristica che fa la differenza. Ormai nel calcio moderno è diventato molto più facile attaccare e molto più difficile saper difendere. L’Italia, anche grazie all’esperienza dei suoi difensori, lo sa fare”.

Quando gli viene chiesto come farebbe giocare gli azzurri in attacco, Maldini ha affermato: "Io non mi fisso su una coppia o sull’altra, Prandelli ha tanti giocatori su cui poter puntare. Credo solo che Balotelli debba essere più presente nell’attacco, deve muoversi più da centravanti vero. Tutto il resto lo fa la squadra. Tutti si aspettano da lui la consacrazione: ha fatto bene l’Europeo, ma deve continuare su certi standard per potersi considerare uno dei calciatori più forti al mondo".Infine, a proposito della prima sfida in programma per l’Italia, quella contro l’Inghilterra, Paolo Maldini ha dichiarato: "La prima partita di un Mondiale è delicata a prescindere, ma in un girone come il nostro lo è ancor di più, perché perdere comprometterebbe seriamente il passaggio del turno".