Olanda, Van Persie scatena il web

14:53 - La doppietta di Van Persie ha trascinato l'Olanda nello straordinario 5-1 con cui la squadra di Van Gaal ha abbattuto i campioni del mondo in carica. Il primo gol del bomber del Manchester United (tuffo di testa e pallonetto a Casillas), in particolare, ha scatenato il web, che si è divertito a riproporre il tuffo dell'attaccante nelle situazioni più impensabili. Su Twitter ce n'è per tutti i gusti: Van Persie in versione Super Mario Bros, col mantello di Robin o col completo di Superman; mentre vola sulla folla in discoteca o mentre si lancia come se fosse un lottatore di wrestling. Addirittura, c'è un Van Persie che sorvola il Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro, città dove si giocherà la finale. L'olandese volante, vuole arrivare proprio lì.